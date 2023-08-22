Президент США Джо Байден примет участие в саммите G20, который пройдет в сентябре в Индии.

Об этом сообщил его советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Президент Байден посетит Нью-Дели, Индия, 7-10 сентября для участия в саммите лидеров G20", - сказал Салливан журналистам.

Ранее стало известно, что Украина на этот саммит не приглашена хозяевами.

Индия объяснила, почему не пригласила Украину на саммит G20. По словам главы МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара, "двадцатка" не занимается вопросами глобальной безопасности.

"G20 — группа о проблемах глобального экономического роста, развития. Это саммит для обсуждения проблем энергетики, удобрений, поставок продовольствия. Это G20, а не Совет Безопасности ООН. "Двадцатка" не занимается вопросами глобальной безопасности. Вот почему мы приняли [такое] решение", — сказал Джайшанкар.

Несмотря на это власти Украины работают со своими партнерами над тем, чтобы принять участие в саммите Группы двадцати в Нью-Дели.

Россия на саммит "Большой двадцатки" приглашена, но до сих пор не заявляла, поедет ли туда Владимир Путин.