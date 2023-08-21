В понедельник, 21 августа, президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит по Балканам, который проходит в Афинах в Греции.

Об этом сообщает сербский телеканал N1.

По данным телеканала, президент Украины будет среди гостей неформального ужина, организованного премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Также на нем ожидают лидеров стран Западных Балкан и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Заявленные темы обсуждения: евроинтеграция региона, энергетическая безопасность Балкан и Юго-Восточной Европы, санкции против РФ, которые не ввела Сербия, конфликт Сербии и Косово.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что Украина лишится своих козырей, если признает Косово. Сообщалось, что в украинском парламенте есть сторонники признания Косово, но обсуждение продолжается, поскольку решение непростое и имеет свои плюсы и минусы.

Также Вучич говорил, что Зеленский не переубедил его присоединиться к санкциям против России. По его словам, решение о санкциях против РФ принимают граждане Сербии через свое руководство, и у страны своя политика, основанная на собственных интересах.