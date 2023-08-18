Появилось традиционное вечернее обращение президента.

Основное в обращении Владимира Зеленского:

Сообщил о селекторном совещании с военными, посвященном ситуации на фронте. Также СБУ предсатвила доклад о военкомах и коллаборантах.

Пообещал новости для Украины, которые готовятся в сотрудничестве с соседями из Евросоюза. По его словам, сейчас делается всё, чтобы уже в этом году Украина была готова для открытия переговоров по поводу членства в ЕС.

Между тем вчера вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина до октября не выполнит все семь условий Евросоюза для начала переговоров о вступлении в сообщество.

Война в Украине идет уже 541-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В районе Урожайного украинские войска продвинулись на юг. При этом в Нацгвардии заявили, что россияне под Урожайным перешли в контратаку и пытаются вернуть утраченное положение. Сейчас россияне спешно укрепляют следующие линии обороны - в районе Старомлыновки. От нее открывается путь в глубь захваченных россиянами территорий в направлении к Азовскому морю.

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