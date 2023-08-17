Основное в вечернем обращении президента:

1. Прокомментировал указ, которым уволены все областные военкомы. Подтвердил, что теперь на этих должностях будут военные с боевым опытом.

2. Рассказал о селекторном совещании с военными по передовой и поставкам.

3. Сообщил о совещании с премьером и министрами о форуме оборонительных индустрий, который запланирован на осень.

Война в Украине идет уже 540-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне вчера ночью нанесли новый удар по дунайскому порту Рени - было две волны атак "Шахидами". 13 дронов были сбиты, но неустановленное их число попало в складские помещения и зернохранилища. Взрывы в Рени были видны из Румынии.

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