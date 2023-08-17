В четверг, 17 августа, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел ежедневное селекторное совещание.

Вопросы, которые обсуждались на сегодняшнем совещании:

снабжение армии техникой и боеприпасами, темпы собственного производства;

МИДу и Минобороны поручили донести до западных партнеров, что именно Украина хотела бы получить в следующих оборонных пакетах;

разведка доложила по тактическим и стратегическим планам РФ и состоянию ее ВПК;

обсуждали подготовку энергосистемы и ПВО к зиме;

эвакуация из Купянского района, строительство нового жилья в Херсонской и Киевской областях;

следующие шаги по "зерновому коридору", в рамках которого из Одессы накануне вышло первое судно.

Напомним, сегодня Зеленский сообщил, что через временный украинский морской коридор успешно прошло первое судно.

Также президент Украины подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в Украине еще на 90 суток - до 15 ноября.

Война в Украине идет уже 540-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 августа 2023 года в онлайне.