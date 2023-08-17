Зеленский провел совещание, на котором обговорили подготовку энергосистемы и ПВО к зиме и зерновой коридор
В четверг, 17 августа, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел ежедневное селекторное совещание.
Вопросы, которые обсуждались на сегодняшнем совещании:
- снабжение армии техникой и боеприпасами, темпы собственного производства;
- МИДу и Минобороны поручили донести до западных партнеров, что именно Украина хотела бы получить в следующих оборонных пакетах;
- разведка доложила по тактическим и стратегическим планам РФ и состоянию ее ВПК;
- обсуждали подготовку энергосистемы и ПВО к зиме;
- эвакуация из Купянского района, строительство нового жилья в Херсонской и Киевской областях;
- следующие шаги по "зерновому коридору", в рамках которого из Одессы накануне вышло первое судно.
Напомним, сегодня Зеленский сообщил, что через временный украинский морской коридор успешно прошло первое судно.
Также президент Украины подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в Украине еще на 90 суток - до 15 ноября.
Война в Украине идет уже 540-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 августа 2023 года в онлайне.
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