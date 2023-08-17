Через временный украинский морской коридор успешно прошло первое судно.

Об этом заявил Владимир Зеленский.

Он назвал это "важным шагом к восстановлению свободы судоходства в Черном море".

Сейчас контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга находится возле румынского порта Констанца, свидетельствуют данные Marine Traffic.

Он направляется в сторону Босфора.

Ранее глава мониторинговой группы по санкциям и свободе судоходства Андрей Клименко сообщил, что судно шло по новому коридору и только дважды на коротких отрезках маршрута выходило за пределы территориальных вод Украины.

Планируется, что по этому маршруту из украинских портов выйдут суда, которые стоят там с начала войны.

Напомним, что ранее в Украине объявили временные коридоры для торговых судов, идущих из украинских портов в Черном море.

Также мы писали о том, что вчера из порта Одессы вышло первое судно по временному коридору.

Война в Украине идет уже 540-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне вчера ночью нанесли новый удар по дунайскому порту Рени - было две волны атак "Шахидами". 13 дронов были сбиты, но неустановленное их число попало в складские помещения и зернохранилища. Взрывы в Рени были видны из Румынии.

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