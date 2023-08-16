В среду, 16 августа, из порта Одессы по временному коридору отправилось первое судно.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков в Twitter.

Контейнеровоз "JOSEPH SCHULTE" под флагом Гонконга, который находился в одесском порту с 23 февраля прошлого года, вышел за Воронцовский маяк и держит курс на Босфор. На борту – более 30 тыс. тонн груза (2 114 контейнеров), в том числе с продовольствием.

По данным портала MarineTraffic, судно находится близ Одессы и держит курс на один из турецких портов. Временем прибытия указано завтрашнее утро.

Напомним, что этот коридор запустили в первую очередь для эвакуации судов, которые стоят в портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала войны.

По данным The Wall Street Journal, США ведут переговоры с Турцией, Украиной и Европой, чтобы расширить маршруты экспорта зерна.

Война в Украине идет уже 539-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По Украине прошлой ночью были пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов. 16 из них были сбиты. Кроме того, зафиксировано восемь пусков из комплексов С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям. Сильнее других пострадал Львов, туда попало шесть ракет. В городе и области повреждено около 120 домов – как многоквартирных, так и в частном секторе. В Луцке пострадало промышленное предприятие. Там погибли три человека.

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