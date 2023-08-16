Россияне дважды за ночь атаковали портовую и зерновую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками.

Об этом заявил губернатор Олег Кипер в своем телеграм-канале.

В результате попаданий по одному из портов Дуная пострадали складские помещения и зернохранилища. Возникшие пожары ликвидированы.

Пострадавших нет.

Воздушные силы заявляют, что при этой атаке было сбито 13 "Шахидов", но некоторые дроны достигли своих целей.

Судя по данным пабликов, взрывы произошли в порту Рени.

"Враг попал по территории одного из портов, разрушив ангары с зерном и сельскохозяйственную технику", - заявило оперкомандование "Юг".

Фото последствий атаки на порты в Одесской области

Как мы писали, гипермаркет FOZZY заявил о прекращении работы в Одессе после одной из ночных атак РФ.

Война в Украине идет уже 539-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По Украине прошлой ночью были пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов. 16 из них были сбиты. Кроме того, зафиксировано восемь пусков из комплексов С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям. Сильнее других пострадал Львов, туда попало шесть ракет. В городе и области повреждено около 120 домов – как многоквартирных, так и в частном секторе. В Луцке пострадало промышленное предприятие. Там погибли три человека.

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