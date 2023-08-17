На данный момент контейнеровоз Joseph Schulte, первый корабль, вышедший из Одессы по объявленному Украиной морскому коридору, уже вошел в территориальные воды Румынии.

Как пишет глава мониторинговой группы по санкциям и свободе судоходства Андрей Клименко в Фейсбуке, линия трека судна позволяет заключить, что он шел по новому коридору и только дважды на коротких отрезках маршрута выходил за пределы территориальных вод Украины.

"Этим доказано, что "зерновой коридор" из украинских портов возможен без России", – делает вывод Клименко.

При этом он добавил, что, скорее всего, "экипаж на контейнеровозе Joseph Schulte был украинским (ни один моряк в мире, как мне кажется, не мог бы так рискнуть – особенно после ночной атаки врага на дунайские порты)".

Ранее министр инфраструктуры Кубраков сообщил, что контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга, который находился в одесском порту с 23 февраля прошлого года, вышел из порта Одессы и держит курс на Босфор.

Напомним, что этот коридор запустили в первую очередь для эвакуации судов, которые стоят в портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала войны.

По данным The Wall Street Journal, США ведут переговоры с Турцией, Украиной и Европой, чтобы расширить маршруты экспорта зерна.