Зеленский подписал закон о продлении военного положения и мобилизации до 15 ноября
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в Украине еще на 90 суток - до 15 ноября.
Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.
Напомним, в конце июля Верховная Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на три месяца - до 15 ноября 2023 года.
Как мы писали, в Раде считают, что в четвертую "волну" мобилизации воевать пойдут все мужчины Украины.
Ранее глава фонда "Вернись Живым" заявил, что в Украине придется мобилизовать еще сотни тысяч мужчин.
Война в Украине идет уже 540-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 августа 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне вчера ночью нанесли новый удар по дунайскому порту Рени - было две волны атак "Шахидами". 13 дронов были сбиты, но неустановленное их число попало в складские помещения и зернохранилища. Взрывы в Рени были видны из Румынии.
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