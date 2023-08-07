В Тернопольской области судили мужчину, который не явился в военкомат по повестке. В зале суда обвиняемый заявил, что у него не было денег на проезд в военный комиссариат.

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.

Борщевский районный суд Тернопольской области объявил приговор местному жителю, обвиняемому в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации.

По результатам медицинского осмотра военно-врачебной комиссией, мужчину сочли годным к военной службе по мобилизации, но в призывной пункт он так и не прибыл.

Обвиняемый свою вину в суде полностью признал и объяснил свои действия следующим образом. После того, как его сочли годным, его направили в воинскую часть. Однако там решили, что он непригоден к службе в десантно-штурмовых войсках. Мужчина вернулся в Борщев, где снова получил повестку по отправке в другую воинскую часть. Из-за отсутствия средств на проезд он не прибыл в отдел.

Кроме того, из-за предварительного заключения врачей, мужчина ошибочно считал, что вообще непригоден к военной службе. Один из свидетелей в суде сообщил, что в телефонном режиме в нецензурной форме призывник сказал, что отказывается от прохождения службы по мобилизации. После этого военкомы решили обратиться в правоохранительные органы.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины и назначил ему три года лишения свободы. Однако освободил от отбывания наказания с испытанием, определив испытательный срок один год. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

Ранее мы писали, что прокуратура все чаще оспаривает условные наказания уклонистам на реальные тюремные сроки.

Также "Страна" рассказывала, что полиция Киевской области получила от военкоматов сообщения о тысячах уклонистов.