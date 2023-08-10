В Украине придется мобилизовать еще сотни тысяч мужчин. И если война затянется, то воевать придется практически всем, заявил глава фонда "Вернись Живым" Тарас Чмут.

Он объясняет, что рано или поздно придется провести ротацию бойцов, которые уже давно находятся на передовой.

"Тот уровень потерь, который есть, он выбивает людей. По ранениям, по здоровью. И это сейчас тотальная проблема: люди которые год-полтора в окопах на передовой физиологически нуждаются в восстановлении. А чтобы это сделать, их нужно кем-то в этих окопах заменить. А это сотни тысяч людей, которых придется мобилизировать. В придачу к тем, кто есть, потому что они не вечные. А это значит, что из нас троих кого-то точно заберут. А потом второго, потом третьего", - говорит Чмут.

Он считает, что избежать этого позволит только какой-то непредвиденный фактор вроде смерти Путина.

"Если все идет так, как сейчас. Уже полтора года. Может еще полтора будет. А это уже три. А до этого уже девять. Так это может перетечь в вялотекущую войну на десятилетия", - говорит Чмут.

Ранее мы писали о том, что украинские военные в соцсетях призывают не приукрашать ситуацию на фронте и говорят, что воевать придется всем.

Война в Украине идет уже 533-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ снова пошли в масштабную атаку на Запорожском фронте. На восточном фланге Запорожского направления идут бои за Урожайное на Времьевском выступе. Также украинское командование сообщает, что РФ сосредоточила основные наступательные усилия на Купянском направлении.

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