Появилось вечернее обращение президента, которое он записал в поезде.

Основное в вечернем обращении Владимира Зеленского:

Рассказал о своей поездке в Донецкую область и встрече с подразделениями ВСУ.

Дал понять, что в тыловых городах военные, приезжающие с передовой, не ощущают желания помогать фронту.

"Еще одна вещь, которая звучала сегодня в разных бригадах. Воины с передовой, которые приезжают в тыловые города, заслуживают видеть и чувствовать, что это именно тыловые города. Что там люди живут, помня, что там воины, что наши воины здесь, на Донетчине, в других направлениях - они бьются ради Украины, они отдают жизнь ради Украины... Свободу и независимость обретает не кто-то там… там, на фронте. Это общее народное дело всех, кто воюет и работает ради победы. Все на войне. Украина в войне. И кто не дерется на передовой, тот должен помогать драться. И не в барах, не в клубах, не гонками на улицах или каким-то показательным потреблением, а вполне конкретной помощью воинам", – сказал он.

На днях Зеленский уже заявлял, что украинцы расслабились, и призвал их вернуться в реальность.

Война в Украине идет уже 537-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Поступают сообщения о продвижении ВСУ в двух точках Южного фронта - под Работино (Запорожская область) и в Урожайном (Донецкая область). И Работино, и Урожайное - это самая первая линия обороны российских войск. У Купянска бои идут в районе Ольшаны и Синьковки. Есть определенная динамика на Херсонском фронте.

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