Украина до октября не выполнит все семь условий Евросоюза для начала переговоров о вступлении в сообщество.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, передает "Интерфакс-Украина".

По словам Стефанишиной, к середине осени страна должна быть в состоянии обеспечить реализацию всех согласованных законодательных и институциональных шагов, а также должна иметь возможность своевременно восстановить электронную декларацию об активах для чиновников в соответствии с условиями ЕС.

Коренные изменения в стране, связанные с правами человека, такие как процесс деолигархизации, должны быть "введены в течение нескольких лет", добавила Стефанищина.

В июньском отчете Евросоюза по поводу заявки Украины на членство говорилось, что Киев к тому моменту выполнил два из семи условий, необходимых для начала формальных переговоров о вступлении в Евросоюз. Это условия, связанные с судебной реформой и законом о СМИ.

Ранее мы подробно рассказывали, какие требования выставила Еврокомиссия Украине вместе со статусом кандидата в члены ЕС.