Поездка на фронт и новая ракетная атака. Вечернее обращение Зеленского
Появилось новое вечернее обращение Владимира Зеленского.
Сегодня, как и вчера, оно записано в поезде, после поездки на Запорожский участок фронта.
Основное в вечернем обращении президента:
- Рассказал о своем пребывании в боевых подразделениях на Запорожском направлении.
- Сообщил о необходимости внесения корректировок в обучение бойцов, исходя из мнения военнослужащих с передовой.
- Прокомментировал российские ракетные удары по украинским регионам.
Война в Украине идет уже 538-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 августа 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью был новый удар по Одессе. Непосредственно прилетов не было. Но на город посыпались обломки восьми сбитых "Калибров" и 15 "Шахидов". В Одессе после этого раздался мощный взрыв, который полностью уничтожил гипермаркет Fozzy, было повреждено более 200 зданий, в том числе несколько школ.
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