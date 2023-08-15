Появилось новое вечернее обращение Владимира Зеленского.

Сегодня, как и вчера, оно записано в поезде, после поездки на Запорожский участок фронта.

Основное в вечернем обращении президента:

Рассказал о своем пребывании в боевых подразделениях на Запорожском направлении.

Сообщил о необходимости внесения корректировок в обучение бойцов, исходя из мнения военнослужащих с передовой.

Прокомментировал российские ракетные удары по украинским регионам.

Война в Украине идет уже 538-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью был новый удар по Одессе. Непосредственно прилетов не было. Но на город посыпались обломки восьми сбитых "Калибров" и 15 "Шахидов". В Одессе после этого раздался мощный взрыв, который полностью уничтожил гипермаркет Fozzy, было повреждено более 200 зданий, в том числе несколько школ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.