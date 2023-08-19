Президент Украины Владимир Зеленский с первой леди Еленой Зеленской сегодня, 19 августа, находится с рабочим визитом в Швеции.

Начались переговоры с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

"Широкая повестка дня, но топ-приоритет – оборонное сотрудничество, в том числе мощные шведские CV-90 (БМП, на фото - Ред.). Наши воины уже эффективно используют их на передовой. Планируем также производить CV-90 в Украине", - заявил Зеленский.

Также у президента запланированы встречи с королем Карлом XVI и королевой Сильвией, спикером парламента Андреасом Норленом и главами парламентских партий.

Напомним, правительство Швеции приняло решение о новом пакете поддержки Украины общей стоимостью примерно 3,4 млрд шведских крон (около 314 млн долларов).

Также мы сообщали, что Швеция выделит 522,6 млн евро на проекты по восстановлению и реформам в Украине.

Война в Украине идет уже 542-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 августа 2023 года в онлайне.

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