Правительство Швеции приняло решение о новом пакете поддержки Украины общей стоимостью примерно 3,4 млрд шведских крон (около 314 млн долларов).

Об этом сообщает Министерство обороны Швеции.

Согласно его информации, помощь включает боеприпасы и запасные части для боевых машин и танков Leopard 2. Стокгольм также передает транспортные средства, грузы на случай непредвиденных обстоятельств и оборудование для разминирования.

В оборонном ведомстве добавили, что правительство также получает разрешение на продажу ракет класса "воздух-воздух" RB 99 (AMRAAM) США.

"Риксдаг даст разрешение правительству продать США ракеты класса "воздух-воздух" RB 99 (AMRAAM) в 2023 году. После этого США передадут эти ракеты Украине и предложат Швеции приобрести более современную версию AMRAAM", – говорится в сообщении.

Как писала "Страна", накануне США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 200 миллионов долларов.

Также мы сообщали, что Германия запланировала ежегодную военную поддержку Украины в размере пяти миллиардов евро до 2027 года.

Война в Украине идет уже 538-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью был новый удар по Одессе. Непосредственно прилетов не было. Но на город посыпались обломки восьми сбитых "Калибров" и 15 "Шахидов". В Одессе после этого раздался мощный взрыв, который полностью уничтожил гипермаркет Fozzy, было повреждено более 200 зданий, в том числе несколько школ.

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