Правительство Германии запланировало ежегодную военную поддержку Украины в размере пяти миллиардов евро до 2027 года.

Об этом сообщил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, решение правительства должен утвердить Бундестаг.

Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер высказался за передачу Украине дальнобойных ракет Taurus. По его словам, сейчас по этому вопросу идут консультации с союзниками.

На днях Украина получила от Германии ещё две пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot. Также государство передало другую часть обещанного вооружения. В частности, 10 гусеничных вездеходов повышенной проходимости Bandvagn 206, боеприпасы и оборудование.

Также Министерство обороны Германии подтвердило передачу Украине дополнительных танков Leopard-1. Речь идет о 25 танках, пяти бронированных ремонтно-эвакуационных машинах и двух обучающих танках.

Война в Украине идет уже 537-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Поступают сообщения о продвижении ВСУ в двух точках Южного фронта - под Работино (Запорожская область) и в Урожайном (Донецкая область). И Работино, и Урожайное - это самая первая линия обороны российских войск. У Купянска бои идут в районе Ольшаны и Синьковки. Есть определенная динамика на Херсонском фронте.

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