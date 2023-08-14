Министр финансов Германии Кристиан Линднер высказался за передачу Украине дальнобойных ракет Taurus. По его словам, сейчас по этому вопросу идут консультации с союзниками.

Об этом Линднер заявил, находясь с визитом в Киеве, передает агентство DPA.

"Поскольку я знаю, что многие поддерживают такую помощь – как и я лично, то я надеюсь на быстрое, скорейшее выяснение этих вопросов", – сказал министр.

Тем временем украинский посол в ФРГ Алексей Макеев выступил против ограничения дальности Taurus в случае передачи их Украине. О такой идее Бундесвера на прошлой неделе писали СМИ.

"Ограничение диапазона Taurus технически равносильно запрету футболистам сборной страны выходить на половину поля соперника или выполнять пенальти", - написал дипломат.

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц не исключил поставок в Украину крылатых ракет Taurus, но заявил, что Германия "будет очень тщательно выверять каждое решение". По его словам, изучается техническое ограничение дальности этих крылатых ракет.

Ранее в правительстве Германии заявляли, что не собираются передавать Украине ракеты Taurus.