Министр финансов ФРГ поддержал передачу Киеву ракет Taurus. Посол Макеев просит не ограничивать их дальность
Министр финансов Германии Кристиан Линднер высказался за передачу Украине дальнобойных ракет Taurus. По его словам, сейчас по этому вопросу идут консультации с союзниками.
Об этом Линднер заявил, находясь с визитом в Киеве, передает агентство DPA.
"Поскольку я знаю, что многие поддерживают такую помощь – как и я лично, то я надеюсь на быстрое, скорейшее выяснение этих вопросов", – сказал министр.
Тем временем украинский посол в ФРГ Алексей Макеев выступил против ограничения дальности Taurus в случае передачи их Украине. О такой идее Бундесвера на прошлой неделе писали СМИ.
"Ограничение диапазона Taurus технически равносильно запрету футболистам сборной страны выходить на половину поля соперника или выполнять пенальти", - написал дипломат.
Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц не исключил поставок в Украину крылатых ракет Taurus, но заявил, что Германия "будет очень тщательно выверять каждое решение". По его словам, изучается техническое ограничение дальности этих крылатых ракет.
Ранее в правительстве Германии заявляли, что не собираются передавать Украине ракеты Taurus.