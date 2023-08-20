Зеленский прибыл в Нидерланды на переговоры с премьером Рютте. Главный вопрос - F-16 для Украины
В воскресенье, 20 августа, президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой прибыл в Нидерланды на переговоры с премьером Марком Рютте.
Об этом президент сообщил в своем телеграм-канале.
"Вместе с первой леди и командой прибыли в Нидерланды. Впереди, как всегда, предметные переговоры с премьер-министром Марком Рютте", - пишет Зеленский.
По его словам, главный вопрос, который он будет поднимать во время визита в Нидерланды - F-16 для Украины.
Также в повестке дня будут такие темы: глобальный саммит мира, Формула мира, привлечение России к ответственности.
Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский с первой леди Еленой Зеленской посетил с рабочим визитом Швецию. Главной темой было оборонное сотрудничество, в том числе мощные шведские БМП CV-90.
Тем временем война в Украине идет уже 543-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 августа 2023 года в онлайне.
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