Появилось видео с переброской китайской бронетехники в пограничных с Тайванем провинциях.

На кадрах по улицам города перемещается большое количество колёсной бронированной техники (БТР, БМП), бортовых грузовых автомобилей военного назначения.

Примерно за полминуты по улице проехало не менее 30 единиц колёсной техники. Седельные тягачи провезли на прицепах четыре танка.

Видео распространяют телеграм-каналы военной тематики.

По имеющейся информации, Китай мобилизует свои вооруженные силы в районе двух городов, наиболее близко расположенных к Тайваню.

Как мы сообщали, Китай увеличил запас импортируемых продуктов и энергии, что может говорить о его намерении вторгнуться на Тайвань.

В западных СМИ утверждают, что китайское вторжение на Тайвань может привести к глобальному экономическому кризису. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, международное сообщество заинтересовано в сохранении мира и стабильности в Тайванском проливе, осознавая, что это влияет на безопасность международных морских путей и глобальные цепочки поставок, а также на свободу навигации в мировом масштабе.