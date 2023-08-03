Увеличение запасов импортируемых продуктов питания и энергии Китая может сигнализировать о его намерении вторгнуться на Тайвань.

Такое мнение высказывает The Economist.

По данным издания, запасы пшеницы могут удовлетворить спрос в Китае в течение 18 месяцев.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что президент США Джо Байден хочет направить часть денег, предусмотренных для помощи Украине, на вооружение для Тайваня. Накануне Белый дом анонсировал поставки Тайваню оружия на 345 млн долларов. В целом Тайбэй уже годами ожидает обещанного Штатами оружия на 23 млрд долларов.

Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США предостерегают и предупреждают, что война за Тайвань была бы разрушительной. Конфликт может повлиять на мировую экономику. По словам Остина, международное сообщество заинтересовано в сохранении мира и стабильности в Тайванском проливе, осознавая, что это влияет на безопасность международных морских путей и глобальные цепочки поставок, а также на свободу навигации в мировом масштабе.

США выступают в поддержку независимости Тайваня и оказывают ему помощь, что вызывает острые противоречия и конфликт с Китаем. При этом больше половины граждан Китая считают приемлемым "вооружённое воссоединение" с Тайванем.