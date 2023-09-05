Индию могут официально переименовать в Бхарат, как она официально называется на языке хинди.

Об этом сообщает англоязычный новостной канал в Индии Times Now со ссылкой на источники.

По его данным, правительство, возглавляемое премьер-министром Нарендрой Моди, вероятно, внесет резолюцию об изменении официального названия Индии во время специальной сессии парламента, которая запланирована на 18-22 сентября.

Лидер партии Индийский национальный конгресс Джайрам Рамеш заявил, что президент Драупади Мурму уже подписала официальные приглашения гостям G20 на саммит в Нью-Дели как "президент Бхарата".

"Президент Бхарата имеет честь пригласить на ужин в субботу 9 сентября", - говорится в тексте официальных приглашений иностранных лидеров.

Это вызвало критику оппозиционных индийских партий. Но многие политики решение поддержали. По их словам, название "Индия" было получено республикой от Британской империи в колониальном прошлом, поэтому "должно быть вычеркнуто из Конституции".

"Название нашей страны было Бхарат на протяжении веков. На каком бы языке она ни была, название остается прежним", - сказал глава профсоюзов Раджив Чандрасекар в ходе дебатов по поводу названия.

Слово "Бхарат" происходит от санскритского имени древнеиндийского царя, история которого описана в древнеиндийском эпосе "Махабхарата". Со времен империи Великих Моголов использовалось также название Хиндустан, но официального статуса оно не имеет.

Ранее мы писали, что в 2019 году официальный Амстердам решил прекратить использовать второе название страны Голландия и впредь иметь только одно наименование - Нидерланды.

А минувшей весной в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об использовании в Украине исторического названия Грузии - Сакартвело.