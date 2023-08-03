Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что по итогам войны Россия должна взять себе другое название и уменьшится в размерах.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Рада".

"Почему нельзя сломаться на середине пути, понимая, какаю цену мы платим? Потому что сегодня можно окончательно решить вопрос России. Если же этого не сделать, она до конца существования человечества будет существовать в крайне агрессивном виде", - сказал Подоляк.

Ранее в мае глава комитета будущего в Сейме Литвы Раймундас Лопата инициировал дискуссию о возможном переименовании России в Московию.

"Мы называем Россию Россией, потому что так Россия в первую очередь называет себя. Глядя с исторической точки зрения Великого княжества Литовского, мы будем искать более приемлемую и точную оценку исторической роли этой страны для Литвы и Запада, чем закрепившийся в сознании великорусский нарратив", - сказал Лопата.

А в марте Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю "тщательно проработать" возможность переименования России в Московию.