Председательствующая в G20 Индия предлагает проект декларации саммита "Большой двадцатки" по Украине, в котором нет осуждения российского вторжения.

Об этом заявил представитель Евросоюза, сообщает CNN.

"Проект недостаточен для G7, Европейского Союза и наших членов, потому что он не представляет ситуацию достаточно полно", - сказал высокопоставленный представитель ЕС.

Чиновник заявил, что обсуждение проекта формулировки, который должен быть подписан лидерами G20 в Нью-Дели, "было очень трудными переговорами".

"Будем ли мы делать заявление, мы не можем сказать сейчас, поскольку переговоры продолжаются", - добавил представитель.

По его словам, Китай также противодействует тому, чтобы признать российскую агрессию в Украине, а это затрудняет принятие проекта декларации, усложняя переговоры.

Напомним, глава Китая Си Цзиньпин отказался от поездки на саммит G20 в Индии. По этому поводу в США выразили разочарование.

Ранее стало известно, что Украины нет среди приглашённых на сентябрьский саммит G20 в Индии.

Мы также сообщали, что вместо Путина на саммит G20 в Индию поедет Лавров.