Президент США Джо Байден заявил, что "разочарован" тем, что глава Китая Си Цзиньпин не приедет на саммит стран G20 ("Большой двадцатки") в Индии. В то же время Байден добавил, что планирует "увидеть его".

Об этом пишет Reuters.

"Я разочарован... но собираюсь увидеть его", - заявил Байден, не добавив других подробностей.

В публикации также говорится, что президент США посетит Нью-Дели 7-10 сентября для участия в саммите G20, после чего отправится во Вьетнам, чтобы укрепить отношения между странами.

"Я хочу немного больше координации. Я думаю, что Индия и Вьетнам хотят гораздо более тесных отношений с Соединенными Штатами, и это может быть очень полезным", - сказал Байден.

Напомним, в конце августа агентство Reuters сообщало, что председатель КНР Си Цзиньпин вслед за президентом РФ Владимиром Путиным отказался ехать на саммит стран G20 в Индию. Вместо него в Нью-Дели направится премьер-министр Китая Ли Цян. Причины, по которым Си Цзиньпин не приедет на саммит, не назывались.

На прошлой встрече стран G20 в ноябре 2022 года на Бали Байден встречался с Си Цзиньпином. Председатель КНР тогда заявил американскому президенту, что тайваньский вопрос является "красной линией в отношениях Китая и США, которую нельзя пересекать". Также Байден и Си Цзиньпин в совместном тексте по итогам встречи задекларировали, что "ядерная война никогда не должна вестись и никогда не может быть выиграна".