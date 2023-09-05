Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE поднялась выше 90 долларов за баррель. Это произошло впервые с 18 ноября 2022 года.

О повышении стоимости углеводорода свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 16:15 по Киеву, цена Brent росла на 1,16% - до 90,05 доллара за баррель (это плюс чуть более процента к стоимости). В то же время фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в октябре росли на 1,32% - до 87,06 долларов за баррель.

Подорожание произошло на фоне решения РФ продлить сокращение поставок нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца года. Саудовская Аравия тоже продлевает до конца года добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки.

Вчера стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила 89 долларов за баррель впервые с 23 января. Это произошло на фоне ожиданий аналитиков, что Саудовская Аравия продолжит добровольное сокращение добычи нефти, добавив сокращение добычи ОПЕК+. А также в связи с сокращением запасов сырой нефти в США на прошлой неделе более, чем ожидалось. С середины июля коммерческие запасы сырой нефти в Штатах снизились на 34 миллиона баррелей.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что российские власти договорились с представителями ОПЕК+ о новом сокращении экспорта нефти на внешние рынки.