Топливо, полученное из российской нефти, наводняет Европу.

Об этом пишет газета Politico.

Сообщается, что его продают в ЕС Китай, Индия и Турция, которые скупают российскую сырую нефть и перерабатывают ее в бензин и керосин.

Импорт российской нефти Индией в мае достиг максимума в 69 миллионов баррелей, что почти в десять раз больше, чем за тот же период в 2021 году.

Одновременно индийский экспорт топлива в Европу резко возрос. В июне Индия поставила в ЕС 5,1 миллиона баррелей дизельного топлива и 3,2 миллиона баррелей авиакеросина - по сравнению с 1,68 и 0,51 в июне 2021 года.

Украина в этой связи призывает поддержать запрет на поставку всех продуктов нефтепереработки в страны Большой семерки, если они были произведены с использованием российской нефти.

Однако вряд ли эта идея найдет большую поддержку, пишет Politico. Эксперты считают, что закупка имеющих российское происхождение нефтепродуктов из третьих стран - это часть стратегии Запада по поддержанию стабильных цен.

Ранее мы писали о том, что западные компании покупают российскую нефть выше ценового потолка.

А также, что, по данным СМИ, украинские танки с большой вероятностью заправляют топливом, полученным из российской нефти.