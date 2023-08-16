Цены на топливо в Украине до конца августа могут вырасти еще на 2-3 гривны, считает директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн в эфире телемарафона.

"Думаю, цена на бензин достигнет 57-58 грн\литр, дизель, думаю, где-то 55-56. И скорее всего, это произойдет еще до конца августа, потому что цены сохраняются в мире высокие, запасов дешевого топлива с июня уже почти нет, соответственно рынок будет приходить в баланс с новыми реалиями", - говорит эксперт.

Ранее мы писали, что предыдущее подорожание бензина и дизтоплива в Украине было 1 июля.

А также, почему в мире дорожает нефть и что это значит для Украины.

Напомним также, что украинские танки с большой вероятностью заправляют топливом, полученным из российской нефти.

Война в Украине идет уже 539-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По Украине прошлой ночью были пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов. 16 из них были сбиты. Кроме того, зафиксировано восемь пусков из комплексов С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям. Сильнее других пострадал Львов, туда попало шесть ракет. В городе и области повреждено около 120 домов – как многоквартирных, так и в частном секторе. В Луцке пострадало промышленное предприятие. Там погибли три человека.

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