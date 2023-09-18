В мире наблюдается дефицит дизельного топлива из-за сокращения добычи нефти. Нефтеперерабатывающим заводам не удаётся производить достаточно топлива, что приводит к резкому росту цен и очередной волне инфляции.

Об этом пишет Bloomberg.

В прошлый четверг цены на дизтопливо в США подскочили до самого высокого уровня за всю историю этого времени года - выше $140. А в Европе с лета они выросли на 60%.

"И ситуация может стать ещё хуже", - пишет Bloomberg.

Поскольку Саудовская Аравия и Россия объявили, что продлят ограничения на добычу до конца года. Особенная "напряженность" на рынке возможна зимой.

Ситуацию усугубили еще несколько факторов: жара в Европе летом, которая вынудила сократить производство, сокращение промышленности в эпоху коронавируса, резко возросший спрос на другие нефтепродукты, такие как авиационное топливо и бензин, новые квоты Китая на экспорт топлива.

При этом в самой РФ и на оккупированных ею территориях Украины цены на дизель также растут и наблюдается его дефицит.

Напомним, в июле после увеличения налогов в Украине подорожало топливо. Сообщалось, что средняя цена бензина А-95 в Украине выросла на 1,98 грн/л и составила 46,84 грн/л.

Также мы сообщали, что стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE поднялась выше 90 долларов за баррель.