Российские Telegram-каналы пишут, что в Крыму резко взлетела стоимость дизельного топлива из-за его дефицита. Цены на АЗС начинаются от 72 рублей за литр (около 28 грн).

На АЗС говорят, что на подорожании сказываются сбор урожая и туристический сезон. Назначенные РФ т.н "власти" распорядились сделать четырехдневный запас дизтоплива.

Отметим, что цена на топливо сейчас растет по всей РФ. В ряде регионов наблюдается его дефицит.

Основными причинами называют увеличение экспорта нефтепродуктов (он становится намного выгоднее, чем продажи на внутреннем рынке из-за падения курса рубля), а также увеличение налоговой нагрузки на НПЗ.

Правительство РФ, по данным СМИ, планирует решить эту проблему за счет введения "заградительной" пошлины на экспорт всех видов нефтепродуктов в размере 250 долларов на тонну.

Напомним, в июле после увеличения налогов в Украине подорожало топливо. Сообщалось, что средняя цена бензина А-95 в Украине выросла на 1,98 грн/л и составила 46,84 грн/л.

Ранее мы рассказывали, почему в Украине продолжает дорожать бензин и до какого уровня вырастет цена.