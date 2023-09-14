Правительство Венгрии возложило ответственность за высокую инфляцию в стране на Украину, которая в пять раз увеличила плату за транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, сообщает Reuters.

По словам чиновника, именно из-за роста платы за транзит нефти в августе в Венгрии выросли цены на бензин, а общий уровень инфляции повысился на 0,5 процентов.

"Главная причина этого состоит в том, что нам приходится в пять раз больше платить за поставку топлива по трубопроводу через Украину. Повышение Украиной платы за транзит противоречит всем нормам", - сказал Гуйяш.

В марте мы анонсировали планы Украины с 1 апреля вдвое увеличить тариф на транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба". Повышение тарифа в Киеве объяснили затратами на восстановление нефтетранспортной инфраструктуры, разрушаемой в ходе военных действий.

А в среду в Венгрии заявили, что договорились с Румынией, Словакией и Болгарией о продлении эмбарго на украинскую сельхозпродукцию после 15 сентября, а также о расширении ее перечня.