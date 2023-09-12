Венгрия не будет экстрадировать украинских призывников.

Об этом сообщает издание Hungary Today, приводя слова представителя правительства.

"Мы не расследуем ни одного дела украинских беженцев, чтобы выяснить, призваны ли они на военную службу. Венгрия не экстрадирует их в Украину", — заявил вице-премьер Жолт Шемьен.

Ранее Германия пообещаля не выдавать Украине уклонистов от мобилизации.

Война в Украине идет уже 566-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ освободили часть поселка Опытное к югу от Авдеевки. К югу от Бахмута ВСУ имеют частичный успех в районе Клещеевки. Вчера ГУР Минобороны заявило, что Украина вернула под контроль газовые вышки у берегов Крыма в Черном море, известные как "вышки Бойко". Удалось восстановить контроль над буровыми платформами "Петр Годовалец", "Украина", "Таврида" и "Сиваш", а также захватить запас российских неуправляемых авиационных ракет и радиолокационную станцию "Нева", которая может отслеживать движение судов в Черном море.

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