На заседании Совета ЕС в Толедо Евросоюз не смог разблокировать очередной транш из Европейского фонда мира. Он предполагался в качестве военной помощи Украине. ЕС намерен выделить транш на следующей неделе.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания неформального заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества в испанском Толедо.

"К сожалению, новый транш все еще заблокирован", - сказал Боррель, выразив надежду разблокировать его на следующей неделе.

Речь идет об очередном транше в €500 млн, который заблокирован Венгрией. Как заявил в Толедо министр иностранных дел республики Петер Сийярто, Венгрия выступает против предоставления Евросоюзом транша военной помощи Украине, а также создания в этих целях специального фонда на 2024-2027 годы в размере €20 млрд, потому что это означает еще четыре года военных действий. Он сказал, что подавляющее большинство из стран ЕС по-прежнему "хочет любой ценой и с помощью всех средств" продолжить поставки оружия ВСУ.

Сийярто отметил, что на него "было оказано сильное давление, чтобы заставить Венгрию проголосовать за дополнительный транш в размере €500 млн для финансирования поставок оружия, а также за пакет в размере €20 млрд на следующие четыре года". По словам министра, если бы Венгрия согласилась, то ей пришлось бы выделить 80 млрд форинтов (более €200 млн) из средств своих налогоплательщиков, которые "никоим образом не несут ответственности за войну".

Министр сообщил, что Венгрия отказывается обсуждать эти вопросы до тех пор, пока не будут выполнены ее требования к ЕС и Украине. Одно из них состоит в необходимости исключения крупнейшего венгерского банка OTP из украинского списка "международных спонсоров войны". Кроме того, отправляясь в Толедо, глава МИД заявил, что Будапешт требует от Брюсселя и Киева детального отчета по вопросу о том, на что были потрачены €50-70 млрд, предоставленные Евросоюзом на помощь Украине.

Напомним, Венгрия заблокировала выделение нового транша на сумму 500 миллионов евро для Украины из Европейского фонда мира весной.

В июле мы уже писали, что Венгрия продолжит блокировать военную помощь ЕС Украине, пока ее банк остается в списках спонсоров войны.







