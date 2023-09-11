Анализируем итоги 565-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Сегодня Минобороны Украины подтвердило, что ВСУ освободили часть поселка Опытное к югу от Авдеевки. Об этом сообщила замминистра Анна Маляр. "Происходило движение в районе Опытного, Силы обороны заняли часть этого населенного пункта" , – сказала Маляр.

Ранее власти Авдеевки, а также украинские паблики сообщали о контроле Украины над северной частью поселка.

Российские телеграм-каналы и представители "ДНР" это отрицают. Он утверждают, что ВСУ взяли карьер у восточной окраины села и опорный пункт севернее карьера.

Другие паблики РФ пишут, что украинцы сперва вошли на окраины села, но затем были оттуда выбиты.

К югу от Бахмута, по данным украинского Генштаба, ВСУ имеют частичный успех в районе Клещеевки. Россияне же "пытались прорвать оборону" ВСУ в районе той же Клещеевки, Курдюмовки и Орехово-Васильевки (к северу от Бахмута).

Что означает наступление ВСУ под Бахмутом, почему его не прекратили, вопреки рекомендациям Запада сосредоточиться на юге - мы анализировали здесь.

На основном - южном фронте - россияне заявляют, что их силы атаковали ВСУ на правом фланге Ореховского участка, со стороны Новофедоровки, продвинувшись на неустановленное расстояние.

Речь, как утверждается, о движении на запад с целью создать угрозу "отсечения" украинских сил, которые наступают южнее. Украина этого не подтверждала.

Украинские телеграм-каналы пишут тем временем о том, что ВСУ продвигаются южнее Работино и ведут бои в окрестностях Новопрокоповки.

В сюжете американского телеканала CBS глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли показал на карте продвижение ВСУ. Судя по этой карте, основные укрепления россиян находятся южнее нынешней линии фронта.

Другие кадры показывают, что РФ строит новые оборонительные сооружения и укрепляет текущие по мере продвижения ВСУ на юге. На спутниковых снимках видны новые траншеи, вырытые в 10 километрах от текущей линии фронта.

В сюжете CBS показан репортаж из секретного командного центра в Пентагоне, где специалисты ежедневно анализируют ситуацию в Украине, в частности, наступление ВСУ на юге.

"Это (наступление ВСУ - Ред.) происходит медленнее, чем люди ожидали. Но в этом разница между войной на бумаге и настоящей войной. Реальные люди действительно гибнут, а настоящие машины действительно взрываются, поэтому люди склонны замедляться в таких ситуациях. Но они настроены решительно и прогрессируют каждый день", - сказал глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

В этом центре также собирают разведывательную информацию об армии РФ, которую передают Украине.

"Ни одна из сторон на данный момент не достигла своих политических целей военными средствами. И война будет продолжаться до тех пор, пока одна или другая сторона не достигнет этих целей, или пока обе стороны не решат, что пришло время сесть за стол переговоров, потому что они не могут достичь своих целей военными средствами", - сказал Милли.

Тем временем, военный аналитик Bild Юлиан Рёпке констатирует, что освобождение села Работино не привело к прорыву ВСУ на Запорожском фронте.

"Для меня вероятность того, что в этом году в ходе украинского контрнаступления удастся достичь Азовского моря (искомый стратегический успех), составляет менее 10%. То, что будет освобождён хоть один крупный город на юге, — менее 30%. Причина тому — целый ряд заблуждений. Не только в том, что западные танки станут тактическим преимуществом (я тоже так думал, но это был ложный вывод, учитывая минные поля, дроны-камикадзе и управляемую беспилотниками артиллерию). Но также и в том, что российские линии, как в 2022 году, можно сломать в одной точке, и тогда оккупационные войска спешно побегут", — написал эксперт.

"Работино стало первым успехом, но ни в коем случае не стратегическим прорывом. Столь же тяжелые бои под Вербовым и Новопрокоповкой, а также контратаки россиян к северу (!) от них показывают, что это всё же было "просто ещё одно село". Достойный успех, но не более того. В настоящее время я не вижу причин, почему нынешние и будущие бои не будут продолжаться по 5-10 недель за одно село", - считает Репке.

Кроме того, по его мнению, российские приказы "стоять насмерть" могут создать ситуацию, при которой достижение украинской армией Пологов и Токмака приведет не к их быстрому освобождению по примеру Херсона, Берислава, Изюма или Купянска, а к такой же многомесячной битве на уничтожение, как за Бахмут.

Бои за вышки в Черном море

Продолжаются бои на море.

ГУР Минобороны сегодня заявило, что Украина вернула под контроль газовые вышки у берегов Крыма в Черном море, известные как "вышки Бойко".

Военная разведка заявляет, что удалось восстановить контроль над буровыми платформами "Петр Годовалец", "Украина", "Таврида" и "Сиваш", а также захватить запас российских неуправляемых авиационных ракет и радиолокационную станцию "Нева", которая может отслеживать движение судов в Черном море.

Опубликованы кадры спецоперации, где сообщается, что рейдов на газовые вышки было несколько. Когда они были проведены, не уточняется.

Сперва бойцы изучили вышки с дрона. Приплыли на место одним резиновым катером, чтобы не быть обнаруженными. По прибытию на место, россиян на вышке не оказалось. Только в небе пролетел российский вертолет. Украинцы "обезвредили" РЛС и покинули вышку.

Через несколько дней снова приплыли на вышку ночью, уже двумя катерами, спилили РЛС болгаркой и забрали себе. Также в машинном отделе они нашли неуправляемые авиационные ракеты. Забрали и их.

Потом во время еще одной вылазки российский Су-30 заметил катера и открыл по ним огонь. Завязался бой и самолет удалось поразить из ПЗРК. Один из бойцов оказался в море. Его спасли через 12 часов. Об этой операции сообщалось отдельно.

То есть, исходя из этих подробностей, речь идет об отдельных рейдах украинских сил на эти вышки. Постоянного присутствия там ни у Украины, ни у россиян, судя по всему нет.

Российские военные паблики утверждают, что украинские военные переодически делали вылазки на вышки, на которых никого к тому моменту не было. Однако, как заявляется, во время этих операций российской авиацией было потоплено часть украинских катеров. О чем ранее сообщало минобороны РФ.

Украина потерю катеров не подтверждала.

Обстрелы

Днепропетровскую область ночью и с утра атаковали ракеты и "Шахиды". Было сбито 11 дронов. Большая часть - в Кривом Роге и Криворожском районе. Среди последствий, которые были раскрыты - повреждения домов и пожары.

По Днепропетровской области также были выпущены противорадиолокационные ракеты Х-31П и управляемые авиационные ракеты Х-59. Об их сбитии не сообщалось.

Два "Шахида" атаковали ночью и Черниговскую область. В селе Чайкино Новгород-Северского района загорелся двухэтажный жилой дом. Никто не пострадал.

В Израиле вчера заявили, что по Украине могут начать бить иранские ракеты.

Иран намерен предоставить России ракеты малой и большой дальности в дополнение к БПЛА. В ответ Россия может передать Ирану оружие, которое может «поставить под угрозу существование Израиля», заявил глава израильской разведки Моссад Давид Барни.

"Мы опасаемся, что русские передадут иранцам взамен то, чего им не хватает, современное оружие, которое, безусловно, поставит под угрозу наш мир и, возможно, даже наше существование здесь", - сказал Барни на ежегодной конференции Института контртеррористической политики.

Отметим, что разговоры о передаче России иранских баллистических ракет ходят достаточно давно. Однако пока дальше беспилотников "Шахид" дело не пошло.

Заявления Зеленского

После саммита "Ялтинской стратегии" в Киеве, который прошел в конце прошлой неделе, многие западные СМИ взяли интервью у Владимира Зеленского.

The Economist сообщил, что президент Украины готовится к затяжной войне.

"Я должен быть готов, моя команда должна быть готова к длительной войне, и эмоционально я готов", - сказал президент.

При этом Зеленский считает, что "не готова" Россия, которая, по его мнению, не выдержит длительную войну экономически. Также он заявил, что Украина усилит удары внутри РФ и тогда "россияне начнут задавать неудобные вопросы о неспособности армии защитить их".

Отметим, что ставку на затяжной конфликт, по ряду признаков, делает и Россия, о чем мы подробно писали.

Часть ответов была посвящена контрнаступлению. "Счастливого конца не будет", - заявил Зеленский по этому поводу в интервью CNN.

"Все мы хотим, чтобы у нас был успех и счастливый конец. Но это не фильм со счастливым концом, у нас не будет счастливого конца, мы потеряли много людей. Счастливого конца не будет. Мы должны это признать", – сказал Зеленский.

Медленные темпы продвижения Зеленский объяснил задержками с западным оружием. Он заявил, что если бы последовал советам Запада ввести в бой сразу крупные силы, то Украина потеряла бы "тысячи".

При этом Зеленский, в отличие от предыдущего саммита YES в Киеве, где он был настроен более оптимистически, сегодня заявляет, что победа не придет "завтра или послезавтра".

Часть бесед с президентом коснулась западной поддержки - и угроз ее прекращения. В преддверии выборов на Западе, и особенно в США, "Зеленский знает, что поддерживать помощь будет сложно, особенно в отсутствие значительного прогресса на фронте".

При этом он не верит, что если Трамп придет к власти, он остановит войну на условиях России.

Также украинский президент сделал неожиданное заявление в адрес Европы. Он сказал, что сокращение помощи Украине со стороны Запада может вызывать "непредсказуемую реакцию" миллионов украинских беженцев в европейских странах.

По его словам, украинцы в целом "вели себя хорошо" и "очень благодарны" тем, кто их приютил. Но это не было бы "хорошей историей" для Европы, если бы она "загнала этих людей в угол".

Не совсем ясно, что имел в виду Зеленский, но прозвучали его слова так, будто Киев грозит Европе акциями протеста украинцев, живущих в ЕС, если его страны начнут сокращать помощь.

Видимо, это и предполагалось - поскольку в других интервью он говорил, что Украина использует западные СМИ, чтобы воздействовать на общественное мнение в странах НАТО и подталкивать их правительства к увеличению поддержки.

Уменьшение же такой помощи будет означать, что начнется длительная война на истощение, а Украина потеряет еще больше людей, как на передовой, так и из-за эмиграции.

Также для такой войны потребуется "полностью милитаризованная экономика", считает президент, и правительству придется донести эту перспективу до своих граждан.

Но Зеленский будет обсуждать эту идею с украинцами только в том случае, если ослабление западной поддержки станет "тенденцией". По словам президента, такой момент "слава Богу" еще не настал.

При этом президент против остановки даже такой войны путем переговоров - пока российские войска на территории Украины, а у власти в России находится Путин. "Это неудачный момент для дипломатии", - такая цитата вынесена в название интервью The Economist.

К слову, в преамбуле журналист делится впечатлением об атмосфере "Ялтинской европейской стратегии" в Киеве, на которой он побывал.

"Год назад настроение было эйфорическим: новости об успехе украинских сил в Харьковской области пингом-пингом светились на каждом смартфоне в зале. В этом году атмосфера совсем другая. Через три месяца после своего контрнаступления Украина добилась лишь незначительного прогресса вдоль важнейшей южной линии фронта в Запорожской области, где она пытается перерезать "наземный мост" Путина от России к Крыму. Вопрос о том, сколько времени это займет и удастся ли это, давит на умы западных лидеров. Они все еще обещают, что будут помогать Украине "столько, сколько нужно". Но Зеленский, бывший актер с острым чувством аудитории, обнаружил изменение настроения среди некоторых из своих партнеров. "У меня есть эта интуиция, я вижу их глаза когда они говорят "мы всегда будем с тобой". Но я вижу, что они не с нами", - пишет The Economist.

Еще в интервью CNN президент призвал передать дальнобойное оружие и авиацию. Сказал, что снова обсудит этот вопрос с Байденом. Надеется, что ракеты ATACMS будут переданы осенью.

Интересно, что это интервью брал журналист Фарид Захария, который, вернувшись из Киева, заявил, что ряд украинских политиков задумывается о заморозке конфликта без освобождения территорий - под гарантии безопасности от Запада.

Блинкен и переговоры

Вчера заявление, граничащее с сенсационным, сделал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он сказал, как бы противореча Зеленскому, что украинские власти готовы на переговоры с Россией по прекращению войны.

"Что касается переговоров, то для танго нужны двое. И пока что мы не видели никаких признаков интереса к дипломатии со стороны Владимира Путина. Если же он проявит интерес, то, я думаю, украинцы будут первыми, кто вступит в переговоры, а мы будем сразу за ними. Все хотят, чтобы этот военный конфликт завершился, но он должен закончиться на справедливых и устойчивых условиях, отражающих суверенитет и территориальную целостность Украины", - сказал Блинкен.

Многие расценили это как подвижки в позиции США по переговорам. Но понятно, что Блинкен имел в виду несколько иное. А именно: Киев и Запад готовы на переговоры с РФ на своих условиях (вывод российских войск с территории Украины). Но на эти условия не готов идти Путин, а потому и переговоров никаких нет.

Однако форма, в которой сделано заявление Блинкена сама по себе примечательна, так как создает впечатление о том, что Украина готова идти на переговоры, а вот Путин не хочет (что, к слову, противоречит заявлениям украинских властей, что это Кремль добивается возобновления переговоров).

Также интересно, что сделано это заявление было после поездки Блинкена в Киев.

К слову, сегодня, почти сразу после госсекретаря, в Украину прибыла его коллега Анналена Бербок из Германии - еще одной ключевой страны Запада.

Напомним, что осенью прошлого года в Украине было принято решение о запрете на проведение переговоров с Россией, пока там Путин у власти. Этот запрет никто не отменял. Хотя уже достаточно давно украинские власти о нем не упоминают.

Слова Блинкена сегодня прокомментировали в Москве. Спикер президента РФ Песков сказал, что переговоры возможны только в случае "признания Киевом реалий сегодняшнего дня". То есть, российского контроля над захваченными украинскими территориями.