В Украине "некоторые" политики рассматривают вариант заморозки войны на нынешней линии фронта в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада.

Об этом пишет влиятельный американский телеведущий Фарид Захария в колонке для The Washington Post. Такое впечатление он составил после недавней поездки в Киев.

"Никакой капитуляции" — это мантра, но некоторые говорят, что можно представить себе прекращение огня — поскольку Украина никогда юридически не подтверждала легитимность российского правления над частями Донбасса и Крыма - в обмен на реальные гарантии безопасности", — пишет Захария.

"Как сказал мне один украинский политик (пожелавший остаться неназванным): "Всем нам, кто не участвовал в боевых действиях, легко отказаться от компромисса. Настоящий вопрос заключается в том, каково отношение солдат на поле боя и тех, кто вернулся. У них могут быть более тонкие позиции. Но им придется их сформулировать", — добавил журналист.

При этом, по его словам, позиция Запада вызывает беспокойство у Киева.

"Украинцы понимают, что их ждет долгая война на истощение. Они понимают, что столкнулись с грозным противником — население России почти в четыре раза превышает население Украины , а ее экономика примерно в 15 раз больше . Украинцы полны решимости продолжать борьбу, но они обеспокоены тем, что их союзники этого не делают", — пишет Захария.

Он перечисляет тревожные, на его взгляд, признаки ослабления западной поддержки. Например, выборы в Словакии, которые "могут привести к власти премьер-министра-популиста, который явно пророссийски настроен".

"Поддержка Украины также снижается в США. Многие наблюдатели полагают , что россияне полны решимости придерживаться выбранного курса до выборов 2024 года в надежде, что Дональд Трамп будет избран, и что он быстро выставит украинцев на посмешище, пока ищет сделку с Владимиром Путиным", — пишет журналист.

Война в Украине идет уже 563-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Мы рассказывали об обстреле Кривого Рога, ударном кулаке РФ под Сватово и введет ли Умеров повестки через "Дию".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.