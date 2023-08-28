Украина не сможет стать членом НАТО, пока идет война.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире французского телеканала LCI.

"До тех пор пока конфликт продолжается на территории Европы, Украина не может стать членом НАТО. Потому что в противном случае в силу статьи 5 Североатлантического договора это будет означать вступление в конфликт всех стран альянса", — сказал Бретон.

Вступление же в Евросоюз зависит от выполнения Украиной необходимых требований, в частности, "о верховенстве права, уважении прав человека и развитии внутреннего рынка".

"Начало процедуры присоединения не означает автоматического вступления. Очевидно, что страна-претендент должна выполнить все условия. Некоторые выполняют условия, а некоторые — нет", - сказал Бретон.

Ранее мы разбирали, почему на Западе опять заговорили о большом размене для завершения войны.

Война в Украине идет уже 551-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжается тяжелое продвижение ВСУ на Ореховском направлении. ВСУ сейчас продвигаются к Новопрокоповке - селу к югу от Работино. Россияне перебрасывают на это направление подкрепления с других участков фронта, а также увеличивают количество авиаударов, чтобы остановить продвижение ВСУ. Кроме этого, движение украинских войск также сдерживают сильные укрепления армии РФ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.