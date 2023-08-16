Германия отказывается от плана по повышению своих военных расходов до 2% на ежегодной основе.

Источник в правительстве сообщил информационному агентству Reuters, что этот пункт имелся в проекте закона о бюджете, принятом сегодня кабинетом канцлера Олафа Шольца, но вскоре был удален.

В 2006 году министры обороны стран НАТО согласились, что каждый член должен тратить на оборону не менее 2% своего ВВП, чтобы обеспечить военную готовность альянса.

Последний годовой отчет альянса, опубликованный в марте, показал, что только 7 из 30 его членов достигли этой цели.

Текущая политика Германии обязывает страну достичь цели в 2% в среднем за пятилетний период. Но в своей речи через несколько дней после начала войны в Украине канцлер Шольц пообещал инвестировать более 2% "год за годом".

Ранее мы также писали, что правительство Германии запланировало ежегодную военную поддержку Украины в размере пяти миллиардов евро до 2027 года. Решение правительства должен утвердить Бундестаг.

Помимо этого, мы сообщали, что немецкий порт Бремерхафен и голландский Роттердам согласились восстановить украинские порты, пострадавшие от российских обстрелов.