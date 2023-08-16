Финляндия создаст крупнейший в Евросоюзе стратегический резерв первой необходимости на случай химических и ядерных аварий.

Об этом сообщает Bloomberg.

Решение приняли после того, как вторжение России в Украину привело в блоке к повышенной готовности к кризису.

На проект из бюджета ЕС выделят 242 млн евро. Это позволит создать стратегический резерв для стран Северной и Восточной Европы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, говорится в заявлении Министерства внутренних дел Финляндии.

"Химические, биологические, радиологические или ядерные угрозы более вероятны из-за текущей глобальной ситуации, и это также мотивирует Европейскую комиссию. Также это связано с вторжением России в Украину", - сказала Тарья Рантала, руководитель проекта в министерстве.

По ее словам, запасы будут включать защитное и измерительное оборудование, детекторы, экспресс-тесты, а также лекарства и вакцины, которые будут использоваться как службами экстренного реагирования, так и гражданским населением, в том числе в случае пандемий.

Аналогичные запасы создаются во Франции, в Польше и Хорватии.

Ранее мы писали, что Латвия, Литва, Эстония и Финляндия координируют усиленные меры пограничного контроля на внешней границе. Страны могут принять совместное решение о закрытии границ с РФ и Беларусью, если будет необходимо.

Напомним, весной Финляндия официально стала 31-м членом НАТО.