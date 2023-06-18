Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что запросил разъяснения о консульстве России на Аландских островах.

Об этом Ниинистё рассказал в ходе пресс-конференции, посвященной дискусcионному мероприятию Kultaranta, пишет Yle.

"Этот вопрос гораздо шире и связан с демилитаризацией Аландских островов. Если соглашение будет сохранено, то нам придется рассмотреть вопрос о том, связано ли консульство каким-либо образом с этим основным соглашением", - ответил он на вопрос журналистов о возможном закрытии консульства.

Ниинистё напомнил, что демилитаризация и отказ от укрепления Аландских островов определены широким международным соглашением.

"Я попросил разъяснить правовой статус этого консульства в этих договорных структурах. Если, как утверждают некоторые, это связано с Парижским мирным договором 1947 года, тогда в него вовлечены довольно много сторон, и соглашение не является двусторонним", – сказал президент Финляндии.

По словам Ниинистё, важно, чтобы российское консульство осталось в своей роли. Если это не так, Финляндия пересмотрит этот вопрос.

Также, по мнению президента, следует помнить, что в консульстве работает один человек.

Аландские острова были впервые демилитаризованы после Крымской войны в 1856 году на мирных переговорах в Париже. Демилитаризация была подтверждена Лигой Наций в 1921 году. На сайте Министерства иностранных дел Финляндии говорится, что тогда же было принято обязательство заключить многостороннее соглашение о демилитаризации и нейтрализации Аландских островов, так называемый Аландский договор.

После Второй мировой войны демилитаризация была подтверждена Парижским мирным договором 1947 года.

Консульство РФ (ранее – СССР) работает в Мариехамне с 1940 года и осуществляет контроль над соблюдением договора о демилитаризации Аландских островов.

Положение консульства РФ на Аландских островах стало предметом обсуждений после вступления Финляндии в НАТО. Дискуссии разгорелись с новой силой после того, как Россия отозвала согласие на деятельность петрозаводского и мурманского отделений Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

При этом гражданская инициатива требует закрыть консульство РФ на Аландских островах.

Напомним, 4 апреля Финляндия вошла в НАТО. При этом страна стала официальным партнером НАТО ещё в 1994 году и с тех пор тесно взаимодействовала с армиями Альянса.

После этого Россия перебросила к границам с Финляндией и Норвегией рекордное количество ядерных бомбардировщиков.