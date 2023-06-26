Начальник Генерального штаба Великобритании Патрик Сандерс заявил, что угроза со стороны России сохранится, даже если Украина выиграет войну.

Об этом он сообщил на ежегодной конференции RUSI Land Warfare Conference, пишет издание Sky News.

"Независимо от того, как закончится эта война - а она должна закончиться победой Украины - я считаю, что российская угроза останется", - заявил Сандерс.

Генерал призвал восточный фланг НАТО "никогда не списывать со счетов" Россию, подчеркнув, что, несмотря на то, что Москва столкнулась с неудачами в своем вторжении, ее "намерения оказались раскрыты всему миру".

Также он отметил, что благодаря храбрости и самопожертвованию Украины НАТО получило время на модернизацию, обучение и обеспечение готовности, для дальнейшего сдерживания России.

Напомним, ранее британский генерал и член Палаты лордов Ричард Даннат высказал мнение, что "Вагнер" может начать наступление на Киев с территории Беларуси.

Война в Украине идет 488-й день. Мы следим за новостями 26 июня 2023 года в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.