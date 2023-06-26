Кулеба назвал три условия для военного поражения России
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что военный мятеж Пригожина "наглядно показал слабость диктаторского режима Владимира Путина".
Об этом он сообщил на заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ЕС.
Кулеба назвал три условия для поражения России:
- военная помощь от НАТО и европейских союзников;
- санкционное давление на Кремль и его партнёров;
- демонстративная решительность действий международного сообщества по обеспечению поражения РФ в войне против Украины и установления демократического мира.
По словам министра, на данный момент критически важно предоставить Украине всё необходимое ей оружие, в первую очередь артиллерию, ракетные системы и боеприпасы к ним.
Также он призвал ужесточить международные санкции против РФ и ввести глобальный запрет на поставку товаров двойного назначения для российских ракетных и дроновых индустрий.
Кулеба также отметил, что нужно максимально ускорить процесс обучения украинских пилотов и передачу Украине истребителей западного образца.
Ранее министр оценил мятеж Пригожина как благоприятный для Украины фактор.
А в Офисе президента заявили, что мятеж Пригожина объясняет, почему Украина не ведет переговоры с Россией.