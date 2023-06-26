Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что военный мятеж Пригожина "наглядно показал слабость диктаторского режима Владимира Путина".

Об этом он сообщил на заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ЕС.

Кулеба назвал три условия для поражения России:

военная помощь от НАТО и европейских союзников; санкционное давление на Кремль и его партнёров; демонстративная решительность действий международного сообщества по обеспечению поражения РФ в войне против Украины и установления демократического мира.

По словам министра, на данный момент критически важно предоставить Украине всё необходимое ей оружие, в первую очередь артиллерию, ракетные системы и боеприпасы к ним.

Также он призвал ужесточить международные санкции против РФ и ввести глобальный запрет на поставку товаров двойного назначения для российских ракетных и дроновых индустрий.

Кулеба также отметил, что нужно максимально ускорить процесс обучения украинских пилотов и передачу Украине истребителей западного образца.

Ранее министр оценил мятеж Пригожина как благоприятный для Украины фактор.

А в Офисе президента заявили, что мятеж Пригожина объясняет, почему Украина не ведет переговоры с Россией.