Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что в рамках полномасштабного военного конфликта любые проблемы в России отвечают интересам Украины.

Об этом Кулеба заявил в комментарии телеканалу Эспрессо.

"Любое восстание, любая проблема, возникающая в тылу врага, отвечает нашим интересам", - сказал он.

На вопрос телеведущей о возможных последствиях пригожинского мятежа для Украины, Кулеба ответил, что пока рано об этом говорить и что-либо прогнозировать.

"Пригожин восстал против всей машины российского государства. Поэтому прогнозировать последствия прямо сейчас было бы слишком спекулятивно. Но ещё раз повторю: любые проблемы в тылу врага - на благо нашей победы", - сказал министр.

Ранее западные СМИ писали, что, учитывая всё возрастающее ожесточение на полях сражений и участившиеся обстрелы глубоких тылов российских войск, мятеж Пригожина крайне выгоден для контрнаступления украинских войск.

Также в минобороны РФ заявляют, что, воспользовавшись провокацией Пригожина, ВСУ готовятся к наступлению.

Подробнее за тем, как развивается мятеж Пригожина в России, мы следим в нашем онлайне.