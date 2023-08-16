ГУР Минобороны опровергает угрозу провокаций РФ на Запорожской АЭС, о чем накануне распространяли публикации паблики со ссылкой на анонимный телеграм-канал.

Разведка называет это российским ИПСО.

"Что касается возможной провокации россиян на ЗАЭС, то сейчас опасности нет. Активно работает российское ИПСО (психологическая операция -Ред.), они пытаются посеять панику, испугать украинцев. Конечно, в случае повышения вероятности провокаций по-прежнему ГУР, президент и другие спецслужбы обязательно предупредят. А вот сейчас волноваться не стоит", – заявили в ГУР украинским СМИ.

Также информацию о провокациях опровергает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"На данный момент информация, которая распространяется в СМИ относительно какого-либо спланированного теракта российскими оккупантами на Запорожской атомной электростанции, не подтверждается. Она не соответствует действительности", - сообщил он.

Данные о подготовке провокаций на Курской АЭС вчера также опубликовал украинский Центр национального сопротивления.

Ранее ГУР неоднократно заявляла о планах Москвы взорвать Запорожскую атомную станцию. В РФ это отрицали и приписывали аналогичные намерения Украине. Позже глава ГУР Кирилл Буданов заявлял, что РФ может устроить ядерную аварию на ЗАЭС, подняв напряжение электроснабжения станции.

В начале июля Буданов заявил, что вероятность теракта на Запорожской АЭС становится меньше.