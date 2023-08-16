Информация о дискуссиях в НАТО по поводу предоставления членства Украине в Альянсе в обмен на территориальные уступки РФ не соответствует действительности.

Об этом заявил во время специального брифинга координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"В этом нет ничего достоверного. Это неверная информация", - сказал Кирби.

По его словам, позиция США в конечном счете сводится к тому, что Украину ждет будущее в НАТО, что было подтверждено членами Альянса в ходе последних саммитов.

Как накануне сообщала газета Verdens Gang, глава офиса генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен не исключает, что Украина может стать членом блока в обмен на уступку части территории в пользу РФ. Йенсен отметил, что дискуссия о возможном статусе после конфликта уже ведется, вопрос передачи территорий уже поднимался.

В среду чиновник НАТО прокомментировал собственное заявление, назвав его ошибочным.

"Мое заявление по этому поводу было частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего в Украине, и я не должен был так говорить. Это была ошибка", - признал Йенсен.