Глава канцелярии генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен назвал ошибкой свое заявление о том, что Украина может получить членство в НАТО в обмен на уступку части территории РФ.

Об этом он сказал в комментарии норвежскому изданию VG, которое первым и опубликовало заявление.

"Мое заявление по этому поводу было частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего в Украине, и я не должен был так говорить. Это была ошибка", - признал Йенссен.

Он добавил, что Украина будет сама определять, на каких условиях она готова к переговорам.

"Если, и я подчеркнул, если вы дойдете до точки, где можно будет вести переговоры, военная ситуация на земле, на территории, кто что контролирует, будет абсолютно центральной, и обязательно окажет решающее влияние на то, какой возможный исход может быть у этой войны. Именно по этой причине крайне важно, чтобы мы поддерживали украинцев тем, что им нужно", — сказал Йенссен.

Вчера мы рассказывали, как в Киеве и Москве отреагировали на предложение обменять членство Украины в НАТО на территориальные уступки в пользу России.

В частности, лидер парламентских "слуг народа" Давид Арахамия заявил, что "разговоры об отказе от наших территорий в обмен на что угодно лишь поощряют агрессию".

А в самом НАТО открестились от слов Йенсена.