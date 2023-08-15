В НАТО объявили о несогласии с главой канцелярии генсека Альянса Стианом Йенсеном, который предложил обменять членство Украины в НАТО на территориальные уступки в пользу России.

Североатлантический альянс полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, заявил его представитель "Суспильному".

По его словам, соответствующую позицию подтвердили лидеры государств НАТО на саммите в Вильнюсе, и она не изменилась.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и мы привержены достижению справедливого и длительного мира", – сказал он.

В то же время чиновник подчеркнул, что Украина сама должна решать, когда и на каких условиях достичь мира.

И, по его словам, очевидно, что существует потребность в договоренностях о безопасности, которые бы гарантировали, что война не повторится.

Напомним, сегодня Йенсен заявил, что Украина может получить членство в НАТО в обмен на уступку части территории РФ, и это может быть частью сделки по прекращению войны.

В Киеве и Москве отреагировали на предложение обменять членство Украины в НАТО на территориальные уступки в пользу России.

А лидер парламентских "слуг народа" Давид Арахамия заявил, что "разговоры об отказе от наших территорий в обмен на что угодно лишь поощряют агрессию".