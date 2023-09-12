Во вторник, 12 сентября, в Украине идет 566-й день войны с Россией.

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12 сентября

08.05 Силы РФ вновь обстреляли Днепропетровскую область.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

К вечеру 11 сентября враг атаковал Никополь. Ночью – обстрелял Марганец. Применил тяжелую артиллерию.

Поврежден магазин, семь частных домов, хозяйственные постройки. Повреждены три газопровода и столько же линий электропередач.

Утром РФ ударила по Великомихайловской громаде Синельниковского района. Задело линию электропередач.

Обошлось без жертв.

07.55 Главное из утренней сводки Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений.

Враг нанес 10 ракетных и 53 авиационных ударов, совершил более 56 обстрелов из РСЗО.

За прошедшие сутки РФ атаковала Украину 12 дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131". Все 12 ударных БПЛА были уничтожены силами ПВО.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается достаточно сложной.

Оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону ВСУ в районах Новоселовского Луганской области, Орехово-Василовки и Клещеевки Донецкой области.

Силы РФ безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ в районах Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки Донецкой области.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию. Украинские военные держат оборону, отразив более 10 атак противника в районах Работино и Новоданиловки Запорожской области. Имели успех в районах южнее и юго-восточнее Работино, закрепляются на достигнутых рубежах.

07.40 За минувшие сутки силы РФ совершили 75 обстрелов Херсонской области, выпустив 386 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации.

По Херсону враг выпустил 14 снарядов.

Российские военные попали в жилые кварталы в области; объект критической инфраструктуры, админздания, здания амбулатории и учебного заведения Херсонского района.

Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.

07.30 За минувши сутки подразделениями ракетных войск и артиллерии были поражены 12 артиллерийских средств россиян, сообщает Генштаб ВСУ.