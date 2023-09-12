США потратили на украинский конфликт свыше 100 миллиардов долларов.

Об этом сообщил телеканал Fox News.

Канал опубликовал копию ответа главы административно-бюджетного управления Белого дома группе сенаторов-республиканцев, которые еще в январе затребовали отчет о расходах на Украину.

Из таблицы, приложенной к письму, следует, что на военную, экономическую и гуманитарную помощь украинцам США выделили 110,97 миллиарда долларов, из которых 101,2 миллиарда долларов уже потрачены.

Эта сумма не учитывает 24 миллиарда долларов, которые Джо Байден запросил у конгресса на Украину в прошлом месяце.

В начале августа "Страна" рассказывала, что Джо Байден направил Конгрессу запрос о новых ассигнованиях на поддержку Украины и другие цели. Байден попросил Конгресс одобрить дополнительные расходы в размере около 40 миллиардов долларов, в том числе 24 миллиарда долларов на Украину и другие международные нужды.

А в конце августа мы сообщали, что республиканцы в Конгрессе США хотят назначить инспектора для контроля над финансированием Украины - "для предотвращения коррупции".