На сайте парламента появился интересный документ – выводы временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных злоупотреблений с гуманитарной помощью.

Комиссия работала в течение года, изучала соблюдение законодательства при получении, распределении, транспортировке гуманитарной и другой помощи, а также эффективное использование госимущества, которое могло быть использовано в пользу внутренних переселенцев.

Выводы комиссии растянулись на 88 страниц и в основном они неутешительные.

ВСК пришла к выводу, что нормативно-правовые акты Кабмина, которые регламентируют порядок ввезения, хранения и распределения гуманитарной помощи, противоречат Закону Украины "О гуманитарной помощи", а в некоторых случаях фактически отменяют действие норм этого закона.

Комиссия установила, что не существует единого ответственного органа, координационного штаба по вопросам гуманитарной помощи с четким перечнем обязанностей.

Комиссия зафиксировала многочисленные нарушения в сфере учета гуманитарной помощи в областных военных администрациях, как в части ее поступления в адрес военных администраций, так и передачи и распределения среди конечных пользователей, что привело к потере или порче грузов, имеющих гуманитарное значение, злоупотребление в части ввоза в Украину транспортных средств как гуманитарной помощи, необоснованные расходы из государственного и местного бюджетов на приобретение материальных ценностей, которые могли использоваться в гуманитарных целях.

Оказалось, что в условиях поступления в Украину значительных объемов гуманитарной помощи должного контроля за ней не было. Были зафиксированы случаи, когда среди конечных получателей гуманитарной помощи, оказались юридические лица, не включенные в перечень конечных получателей.

Комиссия отмечает, что фактически отсутствует отчетность об использовании имущества, в отношении которого применена процедура принудительного отчуждения, что может привести к растрате такого имущества и неправомерному обогащению отдельных лиц путём его продажи.

Комиссия приводит пример с показателями Национальной полиции (по состоянию на май 2023 года) относительно эффективности досудебного расследования уголовных производств, связанных с противоправными действиями с гуманитарной помощью, благотворительными пожертвованиями и безвозмездной помощью.

Так, оказалось, что только по 21% уголовных производств было сообщено о подозрении (157 уголовных производств), из них только в 36% случае обвинительные акты направлены в суд.

Также ВСК отметила, что Национальная полиция не предоставила сведений и характеристик лиц, совершавших такие уголовные правонарушения, например, неизвестно, сколько дел возбуждено по фактам злоупотреблений должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных или коммунальных предприятий, учреждений, организаций.

"Указанное может свидетельствовать о неэффективности проведения досудебного расследования следственными органами и процессуального руководства органов прокуратуры по уголовным производствам данной категории, регистрацию уголовных производств в основном в отношении волонтеров, общественных и благотворительных организаций", - говорится в отчете.

В августе 2023 года Комиссия провела заседание, заслушав представителей правоохранительных органов, на котором руководством Офиса генпрокурора было сообщено следующее:

По состоянию на дату заседания Комиссии в производстве Национальной полиции находятся 424 уголовных правонарушения по специализированной статье Уголовного кодекса Украины и еще более 200 уголовных правонарушений в этой сфере, начатых по другой квалификации (мошенничество, присвоение, растрата имущества, кража, взяточничество и т.д.).

Подозрения получили 186 человек. В суд направлено 86 обвинительных актов. В общем вынесено 35 приговоров.

Известно, что летом в Минобороны Украины насчитали более 650 случаев исчезновения гуманитарной помощи для военных.

Такжэе сообщалось, что Бюро экономической безопасности обнаружило факты продажи военной и гуманитарной помощи, идущей с Запада.